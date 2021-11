Ognissanti, regge il piano traffico ma c'è il "caro fiori" Domani si replica, In azione task force dei vigili

Anche ad Avellino si torna ad affollare il cimitero per il ponte lungo di Ognissanti. Approfittando del fatto che l'1 e il 2 novembre quest'anno cadono a ridosso del weekend le persone hanno più giorni liberi a disposizione per recarsi a far visita ai propri defunti e portare un fiore a chi ci ha lasciato.

Il tutto, però, rispettando rigorosamente anche all'interno del cimitero le norme anti-Covid, in un momento in cui il virus sembra rialzare la testa. I prezzi di fiori e lumini segnano un aumento per un mercato che sta tornando pian piano ai livelli pre-covid.

“Siamo intorno almeno al 10% ma questo è normale quando c'è anche un incremento della domanda come in questi giorni – ci spiegano i fiorai – Stiamo iniziando faticosamente a rivedere la luce dopo due anni di crisi”.

Ha sostanzialmente tenuto il piano traffico e ha funzionato il contrasto al fenomeno degli abusivi, particolarmente ricorrente in questa festività.

Vigili urbani in azione già dalla giornata di sabato. All’opera, nella zona del cimitero, circa trenta caschi bianchi, suddivisi in due turni. I cittadini avellinesi non hanno lamentato problemi legati al parcheggio. “Massimo un paio di giri e abbiamo trovato il posto, meglio di così non poteva andare”.