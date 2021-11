"Riprendiamoci l'ex Eliseo": giovedì la manifestazione di Avionica Sarà l'occasione per analizzare lo stato dei beni comuni in città

Il 4 Novembre 2011 nasceva #occupyavellino, un movimento che per mesi ha occupato lo spiazzale dell’ex Cinema Eliseo denominandolo “Piazza della Partecipazione”. Erano gli anni subito successivi allo scoppio della crisi, dell’austerità, dei governi tecnici. Si chiedevano a gran voce spazi di aggregazione e la riapertura delle strutture pubbliche.

In 10 anni sono successe tante cose: quella struttura è stata più volte vandalizzata, il Comitato per l’Eliseo, la Fondazione di partecipazione, l’esperienza appena conclusa del Casino del Principe. Metteremo a disposizione un microfono aperto per provare a tirare le fila di questi anni, ad analizzare lo stato della partecipazione e della gestione dei beni comuni in città, a individuare le domande ancora irrisolte.

L’appuntamento è alle 18:30 nello spiazzale del ex Cinema Eliseo, o meglio, a Piazza della Partecipazione.