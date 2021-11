Scuola, ad Avellino nuovi orari per le corse dei bus e lezioni di 50 minuti Covid e trasporti ecco le novità

Dal prossimo lunedì 8 novembre entrerà in vigore un nuovo piano Scuola/Trasporti. E’ quanto stabilito questa mattina, al termine della riunione di monitoraggio riguardante la città di Avellino, a seguito delle esigenze emerse nel corso dei precedenti tavoli, onde corrispondere ai bisogni manifestati dal mondo della scuola.Il piano, nel confermare lo scaglionamento degli orari di ingresso (8.15 e 9.15), e sulla base della rimodulazione degli orari scolastici predisposta dall’Ufficio Scolastico Provinciale che ha introdotto ore di 50 minuti a partire dalla seconda ora didattica, con la conclusione delle lezioni, al massimo, entro le ore 14.15, prevede un corrispondente allineamento degli orari dei trasporti. Le aziende di TPL hanno, infatti, garantito dall’8 novembre la riorganizzazione del servizio e la riarticolazione delle corse compatibile con i nuovi orari di uscita degli studenti. In ogni caso proseguirà il monitoraggio per verificare l’effettiva funzionalità del programma.