Condotta rotta ad Avellino, rubinetti a secco a Rione Valle Disagi nella zona della Mensa Dei Poveri don Antonio Forte. In serata sarà ripristinato il servizio

Condotta rotta, rubinetti a secco ad Avellino. Pomeriggio di passione per i residenti e commercianti del Rione Valle e zone limitrofe nel capoluogo. In numerose abitazioni e negozi stop all'acqua per l'improvvisa rottura di una condotta. Tutta colpa della rete obsoleta e del maltempo, che ha creato non pochi disagi. Operai dell'Alto Calore al lavoro per assicurare il ripristino del servizio nel pomeriggio. In serata, assicurano dagli uffici di Corso Europa, tornerà l'acqua in case e negozi. Gli operai hanno da poco completato l'intervento di riparazione e servirà qualche ora per fare tornare l'acqua a pieno regime nel sistema di distribuzione. Nel pomeriggio intorno alle ore 16 si è avuta l'improvviso stop al servizio. Numerose le segnalazioni di cittadini e commercianti infuriati per i rubinetti a secco e conseguenti disagi patiti. Ma intanto sono programmate nuove interruzioni in alcuni comuni come Mugnano e Sirignano, per consentire l'esecuzione di lavori programmati dall'ente.