Avellino, Vigili del fuoco alle celebrazioni del 4 Novembre L'omaggio dei caschi rossi al Monumento ai Caduti

Nella mattinata di oggi 4 novembre una delegazione dei Vigili del Fuoco di Avellino, guidata dal vice comandante Ing. Nazario Parente e il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo Sezione di Avellino, hanno partecipato alle celebrazioni della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate presso il Monumento dei Caduti prima, in via Matteotti, e a seguire nel chiostro del palazzo del Governo, alla presenza di autorità civili e militari. Sua Eccellenza Paola Spena, Prefetto di Avellino, al termine della cerimonia ha voluto fare una foto ricordo con i rappresentanti del Comando di via Zigarelli.