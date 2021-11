Cervinara: 60 contagi, il sindaco scrive ai malati di covid: Non siete soli Il post di Caterina Lengua, la situazione di allerta in paese

Una citazione di Papa Francesco per comunicare la sua vicinanza ai malati di covid in paese, il sindaco di Cervinara Caterina Lengua. La comunità sta vivendo una sorta di mini lockdown per i contagi a raffica che hanno travolto il paese, dopo un focolaio esploso a scuola. Oggi scuole e chiese chiuse. Gli spazi sacri riapriranno domani, le scuole martedì.

«"Nessuna notte è così lunga da far dimenticare la gioia dell’aurora. E quanto più è oscura, più vicina è l’aurora", dice Papa Francesco. Il mio pensiero è costantemente rivolto alle persone colpite dal covid, a coloro che sono in isolamento domiciliare, ai familiari in pensiero, ai concittadini disorientati.

Non abbandonatevi al fluire degli eventi con pessimismo. Supereremo anche questa! Non siete, non siamo soli.

Il vostro Sindaco.»

Sono 17 i nuovi casi accertati nel solo comune caudino. Positivi a raffica sono stati rintracciati tra i gruppi di fedeli impegnati nelle attività delle parrocchie. Gli spazi sacri riapriranno ai fedeli da domani mattina. A scuola si torna martedì, mentre per il week end Lengua ha invocato più controlli delle forze dell'ordine per impedire assembramenti e stazionamenti nelle piazze del paese. Il prefetto Paola Spena ha cosi convocato oggi alle 12 il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui parteciperà anche l’Asl, proprio per definire le attività da mettere in campo. Intanto sono 30 i nuovi casi complessivi in Irpinia su 407 tamponi effettuati. Sono 3 i casi riferiti ad Ariano Irpino come anche ad Avellino. 1 caso per comune ad Atripalda, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Roccabascerana, San Martino Valle Caudina e due a Baiano. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.