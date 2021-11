Ritardi Ufficio Anagrafe, il Comune: "Pronti entro il 10 dicembre" Per quella data sarà completata la digitalizzazione

Il subentro del Comune di Avellino in ANPR, che necessita di precisi passaggi imposti dal Ministero degli Interni, si inserisce in un più ampio processo di trasformazione e digitalizzazione che l’Amministrazione Comunale ha avviato lo scorso anno e che consentirà al Comune di Avellino, dopo decenni, di allinearsi alle più innovative e veloci forme di erogazione digitale dei servizi. La Publisys spa, aggiudicataria della fornitura del Sistema Informativo Comunale, da mesi sta lavorando alla trascodifica dell’intera Banca Dati Anagrafica. Questa complessa fase, che ha richiesto un laborioso intervento di recupero dei dati dalla precedente società, si è conclusa lo scorso 20 ottobre. Successivamente, si è proceduto alla necessaria bonifica dei dati, ovvero alla eliminazione degli errori presenti nella Banca Dati Anagrafica. I tempi della bonifica, condizionati dal cospicuo numero di errori rilevati, si concluderanno entro la fine di novembre. Conseguentemente, si effettuerà l’esportazione della Banca Dati Anagrafica alla più moderna ed operativa soluzione software, entro il 10 dicembre p.v.. L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha deliberato la sottoscrizione di un’apposita convenzione con l’Associazione Nazionale dei Tabaccai ed i sindacati rappresentativi degli edicolanti, per il servizio di estrazione e stampa dei certificati agrafici.