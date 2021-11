Avellino, bocconi avvelenati in via Ponticelli, avviata un'indagine Dopo l'avvelenamento di un cane, predisposti controlli e avvisi

L'autopsia ha confermato che il cane morto in Via Ponticelli ad Avellino è stato avvelenato. A confermarlo la nota inviata al Comune di Avellino dell'Istituto Zooprofilattico con cui si comunicava il sospetto di avvelenamento. Da qui si è ravvisata l'esigenza di porre in essere un provvedimento a tutela della salute pubblica, pertanto è stata pedisposta una cartellonistica con cui si indica la sospetta presenza di esche, bocconi o mangimi avvelenati nella zona di ponticelli e luoghi adiacenti, dando mandato ai vigili urbani anche di intensificare i controlli nella zona.