Covid, riesplode il contagio. 44 casi, altri 16 a Cervinara. Allerta ad Ariano Emergenza in Irpinia

L'azienda sanitaria locale comunica su 483 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 44 persone: 7 residenti nel comune di Ariano Irpino, 2 ad Avellino, 16 a Cervinara, 2 a Flumeri, 1 nel territorio di Fontanarosa, 2 a Montecalvo Irpino, 3 Monteforte Irpino, 1 Mugnano del Cardinale, 4 a San Martino Valle Caudina, 5 Solofra, 1 residente a Zungoli. L'azienda sanitaria locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Tra i casi accertati uno in particolare riguarda la struttura sanitaria Rems a San Nicola Baronia, dove è risultata positiva una operatrice sanitaria residente in un comune limitrofo. Avviato lo screening su personale e ospiti. A Montecalvo Irpino 40 persone in isolamento e scuole chiuse oggi e domani si apposita ordinanza del sindaco Mirko Iorillo.

Ad Ariano Irpino invece l'attenzione è concentrata su un istituto scolastico. E' di due giorni fa la sospensione delle attività in presenza in via precauzionale all'istituto comprensivo Mancini dopo il primo caso di positività in una classe IV. E proprio nella città del tricolle l'assessore alla pubblica istruzione Lucia Monaco non perde tempo. Ha convocato già ieri i Coc. La riunione in programma domani alle 11.00 nella sala del museo civico di Palazzo Forte vedrà la partecipazione dei dirigenti scolastici, Asl, azienda trasporti e forze dell'ordine. Un'evoluzione rapida nelle ultime che ha messo subito in allarme il comune. Da qui la convocazione di un Coc emergenziale per fare il punto della situazione. Sotto esame il servizio mensa. Da un sondaggio informale molti casi positivi provengono da famiglie non vaccinate.