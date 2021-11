A Cervinara 115 positivi, Lengua: il virus ha colpito tutti, attenzione massima 77- 78 per cento di popolazione è vaccinata. Tra i 115 ci sono 20 bambini e 10 non vaccinati

Altri 15 i positivi oggi e Cervinara raggiunge quota 115 contagi. Un numero davvero preoccupante che ha portato anche a un decesso. Una 92enne, vaccinata, ricoverata in gravi condizioni al Moscati a fine ottobre, ma con patologie pregresse.

Un picco di positività nel piccolo centro caudino che ha indotto il sindaco Caterina Lengua ad adottare provvedimenti restrittivi, con scuole, mercato, parchi, bar, locali e piazze chiuse. Il cluster è scoppiato tra i giovanissimi (in età non vaccinabile) che hanno partecipato ad una festa, e sono proprio loro che poi hanno portato il virus nelle famiglie. Il sindaco Lengua, è preoccupato, ma dall’altro canto conferma che la popolazione contagiata è in buone condizioni.

«Stiamo registrando un aumento quotidiano del contagio, con numeri piuttosto significativi - dichiara il sindaco - ci sono altre 15 persone che hanno contratto il Covid però c’è da segnalare che questo numero secondo me è anche frutto di uno screening di massa che si sta facendo sul territorio, non solo da parte dell’Asl, ma anche di cittadini che si stanno recando spontaneamente nelle farmacie o in laboratori privati. Quindi, si sta da 10 giorni veramente facendo un’attività corposa di monitoraggio». Poi sul decesso dall’anziana, il sindaco ha detto di aver parlato con i familiari e le sue condizioni erano preoccupanti ancor prima del virus.

Inoltre, il sindaco Lengua ha posto l’attenzione sulla campagna vaccinale e tiene a sottolineare che il suo comune è in linea con gli altri comuni italiani: «Quello che ho rappresentato in sede di comitato per la sicurezza, al direttore Asl di Avellino - ha dichiarato - Cervinara ha una percentuale di vaccinati perfettamente in linea con quella regionale, stiamo parlando del 77- 78 per cento di popolazione vaccinabile che ha completato la seconda dose, e dell’85 per cento che ha fatto la prima dose. Delle 115 persone attualmente positive, al netto di 20 bambini/ ragazzi di età non vaccinabile e di una decina di persone che non hanno fatto la vaccinazione, tutto il resto sono persone che hanno completato il cinclo di vaccinazione con la seconda dose. Per di più - continua Lengua- ci sono alcune persone che avevano già contratto il Covid. C’è il caso di un ragazza che aveva completato il vaccino ad agosto, a ottobre ha contratto il virus, guarita ed ora di nuovo positiva. Per questo dico che Cervinara deve rappresentare un elemento di grande attenzione dal punto di vista sanitario e che conferma che il vaccino rappresenta sì uno scudo importante rispetto a conseguenze devastanti del virus, (difatti tutte le persone sono in buoni condizioni), ma non ci preserva dal virus totalmente.