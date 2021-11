Discarica Difesa Grande: firmato protocollo d'intesa per il capping definitivo Prevede terre e rocce di scavo dai lavori della stazione Hirpinia

Terre e rocce di scavo, materiale proveniente dai lavori della linea ferroviaria Napoli-Bari della stazione Hirpinia, verranno utilizzati per la chiusura definitiva della discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino. Un protocollo d’intesa, quello siglato a palazzo di città tra il sindaco Enrico Franza e l’amministratore unico della società Asi Dev ecologia Emilio De Vizia che ha il sapore di una firma storica.

E’ una nuova pagina quella che si è aperta oggi, tra la società Asi dev ecologia e il Comune di Ariano Irpino fatta di comunicazione, confronto e chiarezza dell’interesse dell’intera comunità.

"La parola fine l'abbiamo messa già qualche anno fa quando a seguito di tutte le verifiche effettuate - ha affermato Emlio De Viza - il sito è stato dichiarato non inquinato.

E' stato approvato il progetto di chiusura della discarica, che naturalmente ha dei tempi. Venti anni in questo caso, partendo dall'ultimo conferimento avvenuto nel 2007. Tutte le attività di post esercizio sono in corso da subito. Oggi abbiamo raggiunto questo accordo con il Comune per evitare l'unico motivo di contrasto rimasto, relativo all'utilizzo di una piccolissima parte ancora di rifiuti, di biostabilizzato, sperando che Rfi accetti la nostra proposta delle terre e rocce di scavo della stazione Hirpinia."

Il commento del sindaco Enrico Franza: "Esprimiamo grande soddisfazione e compiacimento per questo importante e significativo risultato, che abbiamo raggiunto anche grazie ad un rapporto di collaborazione, in questo caso con Asi Dev. In consiglio comunale, abbiamo espresso sin da subito, la disponibilità a palesare in sede di conferenza di servizi, l'utilizzo dei terreni e rocce da scavo provenienti dalla stazione Hirpinia per la copertura finale della discarica. In quella sede l'amministratore De Vizia espresse disponibilità ad approfondire anche dal punto di vista tecnico e giuridico l'utilizzo di questo materiale e oggi siamo qui a suggellare attraverso un protocollo d'intesa tale scelta, ovviamente in conformità a tutte le norme previste. Un ringraziamento credo che sia importante rivolgere un ringraziamento al consigliere comunale Laura Cervinaro, che in sede di consiglio comunale espresse questa precisa richiesta. Siamo soddisfatti. Da oggi si porre fine anche ad una serie di contrasti rispetto ai quali credo che l'amministrazione e il consiglio comunale si è espresso sin da subito per trovare una soluzione che potesse anche in qualche modo sgombrare il campo da equivoci in merito alla possibilità di porre fine a questa vicenda con il massimo di concordia. Occorre mettere in campo uno sforzo di modernizzazione sul nostro territorio. Credo che tutti gli attori a vario titolo impegnati e deputati a risollevare i nostri territori dalle secche nelle quali da decenni siamo, debbano dimostrare questo sforzo di coesione. E' il primo passo. Ora attendiamo che Rfi ci si dia un segnale positivo."

Ecco il protocollo:

Il comune di Ariano con sede legale in Ariano Irpino in piazza Plebiscito nella persona del sindaco e legale rappresentante pro tempore Enrico Franza, munito dei poteri per sottoscrivere il presente protocollo di intesa, e la società Asi Dev Ecologia srl rappresentata dall’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore Emilio De Vizia premesso che il 14 novembre 2019, presso la Uod 50 17 05 autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino della Regione Campania si è tenuta, ai sensi degli articoli 14, 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990, la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona, per la valutazione/approvazione del progetto definitivo presentato dall’Asi Dev ecologia S.r.l. (gestore della discarica) per la chiusura e gestione post mortem della discarica R.S.U. con stabilizzazione del movimento di versante della discarica comunale per rifiuti non pericolosi, sita alla località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino; alla Conferenza sono stati invitati: il Comune di Ariano Irpino, l’amministrazione provinciale di Avellino, l’Arpac - dipartimento di Avellino, l’azienda sanitaria Locale di Avellino, la Regione Campania - Uod 50 18 08 Genio Civile di Ariano Irpino (AV), la Regione Campania - Uod 50 06 05 Bonifiche di Napoli, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, la Soprintendenza Abac per le Province di Salerno ed Avellino, la Comunità Montana Valle Ufita, il Consorzio per lo sviluppo industriale di Avellino, l’Ente Idrico Campano, l’Ato Rifiuti di Avellino, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la Regione Campania - Uod 50 07 10 Forestali di Avellino e l’Asi Dev ecologia S.r.l.; nell’ambito della conferenza è stato realizzato un lungo e complesso iter amministrativo, costituito da precedenti convocazioni della medesima conferenza e da diversi incontri tecnico-istruttori, nel corso dei quali sono stati approfonditi più volte e in modo scrupoloso, sia dall’Asi Dev ecologia S.r.l. che dalle amministrazioni intervenute, i profili tecnici attinenti alla gestione post mortem della discarica e le soluzioni migliori e più efficaci da adottare per consentire di pervenire a tale fase e di completarla in ossequio al dettato normativo di settore vigente; all’esito dello svolgimento della Conferenza del 14 novembre 2019, quindi, è stato adottato il decreto dirigenziale n. 159 del 21 novembre 2019, con cui la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Uod 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ha decretato di “approvare, ai sensi del D. Lgs. n.36/2003, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella conferenza di servizi del 14/11/2019, il progetto definitivo di chiusura e gestione post mortem della discarica R.S.U. con stabilizzazione del movimento di versante della discarica comunale per rifiuti non pericolosi, sita alla località Difesa Grande del Comune di Ariano Irpino, presentato dalla Società Asi – Dev ecologia S.r.l. il 2/10/2018, acquisito agli atti della Uod 50 17 05 in pari data al prot. n. 617525, ed integrato in data 05.03.2019 prot. 143654, in data 09.07.2019 prot. 434754 ed in data 14.11.2019 prot. 688216”, con alcune prescrizioni; Asi-Dev Ecologia S.r.l. ha ritenuto che talune di tali prescrizioni non fossero del tutto coerenti con la normativa di settore vigente e, conseguentemente, ha impugnato il menzionato Decreto Dirigenziale n. 159/2019 innanzi al TAR Campania – Sezione staccata di Salerno; nell’ambito di tale giudizio il Tribunale adito ha adottato l’ordinanza N. 00099/2020 Reg prov cau del 12 febbraio 2020, con la quale ha accolto l’istanza di concessione ritenendo che “ad una sommaria delibazione, appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm. per disporre il riesame degli atti impugnati limitatamente alla prescrizione di sostituzione del biostabilizzato con terreno vegetale per la copertura superficiale finale della discarica de qua, restando, in ogni caso, salva ogni valutazione amministrativa tecnico-discrezionale circa la compatibilità ambientale della soluzione esecutiva proposta dalla ricorrente e la conformità della stessa alle disposizioni dettate dal paragrafo 7.4.3 dell’Allegato 1 alla Dgrc n. 8 del 15 gennaio 2019”; Asi Dev ecologia S.r.l., con nota acquisita in data 3 agosto 2020 al protocollo regionale al n. 365932, ha fatto richiesta di approvazione ex articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006; la Regione Campania, con propria nota prot. n. 391653 del 28 agosto 2020, ha fatto richiesta ad Asi Dev ecologia S.r.l. di documentazione integrativa; Asi Dev ecologia Srl ha tempestivamente riscontrato tale richiesta inviando la richiesta documentazione, con nota acquisita in data 18 novembre 2020 al protocollo regionale al n. 551775; con nota prot. n. 558645 del 24 novembre 2020 è stata convocata la Conferenza di servizi per la data del 22 dicembre 2020, poi differita al 21 gennaio 2021; nell’ambito di tale conferenza il Sig. Emilio De Vizia, legale rappresentante pro tempore di Asi Dev Ecologia Srl, ha precisato che “fermo restando quanto previsto per l’utilizzo del biostabilizzato, prima dell’esecuzione dei lavori finali di copertura, verrà ulteriormente verificata la possibilità di utilizzo esclusivo di terreno vegetale anche proveniente da lavori di scavo della Stazione Hirpinia”; all’esito dello svolgimento della Conferenza del 21 gennaio 2021, quindi, è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 10 del 26 gennaio 2021, con cui la Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - UOD 50 17 05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino, ha decretato di approvare il “progetto presentato dalla società Asi Dev ecologia Srl per l’utilizzazione del biostabilizzato (codice EER 190503 compost fuori specifica) ai fini della copertura finale della discarica sita nel comune di Ariano Irpino località Difesa Grande."

Considerato che il consiglio comunale di Ariano Irpino, con deliberazione n. 3 del 20 gennaio 2021, ha fornito indirizzo affinché, nell’ambito della conferenza di servizi del 21 gennaio 2021, fosse prevista la possibilità di utilizzo dei terreni provenienti dai lavori di scavo dalla Stazione “Hirpinia”; Asi Dev ecologia S.r.l., coerentemente con quanto dichiarato dal proprio Amministratore unico nella seduta della Conferenza di servizi del 21 gennaio 2021, ha approfondito, dal punto di vista tecnico e giuridico la possibilità di utilizzare le “Terre e rocce da scavo” provenienti dai lavori di scavo della Stazione “Hirpinia” e ritiene che nell’ambito del progetto di chiusura definitiva della discarica possano essere utilizzati, in luogo del biostabilizzato e in via esclusiva detti materiali (il cui uso è stato autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 10 del 26 gennaio 2021), provenienti dai lavori di realizzazione della tratta ferroviaria; tale determinazione è sorretta dalla volontà della Società Asi Dev ecologia di condividere gli indirizzi espressi nella delibera n. 3/2021 del Consiglio Comunale di Ariano Irpino in merito all’utilizzo delle “Terre e rocce da scavo” ai fini della copertura finale della Discarica sita in Ariano Irpino in località Difesa Grande; le parti, dunque, in attuazione delle finalità citate, si sono determinate a sottoscrivere il presente Protocollo di intesa.

Il presente Protocollo è diretto a dare attuazione alla deliberazione del Consiglio comunale di Ariano Irpino n. 3 del 20 gennaio 2021, con la quale si è fornito indirizzo affinché fosse prevista la possibilità di utilizzo di “Terre e rocce da scavo” provenienti dai lavori di scavo della linea ferroviaria dell’alta velocità Napoli-Bari e, conseguentemente, ad attuare tale indirizzo. Il presente Protocollo ha durata di due anni con decorrenza dal 10 Novembre 2021 ed è rinnovabile per espresso accordo tra le parti.

(Modalità attuative del presente Protocollo). Al fine di dare attuazione al presente Protocollo di intesa:

Asi Dev Ecologia S.r.l. si impegna a presentare a tutti gli organi competenti, in relazione alle rispettive funzioni e competenze, e, in particolare, alla Regione Campania, a Rete Ferroviaria Italia S.p.A. e a Italferr S.p.A., tutti gli atti e la documentazione tecnico-istruttoria occorrenti per poter impiegare le “Terre e rocce da scavo”, non riutilizzate nell’ambito dell’appalto per la costruzione della linea ferroviaria dell’itinerario Napoli-Bari, conformi a quanto dettato dal D.lgs. n. 36/2003– Allegato 1, punti 1.2.3 e 2.4.3, al fine di realizzare i lavori ed attuare il progetto di chiusura e gestione post mortem della discarica di Difesa Grande.

Il Comune di Ariano Irpino si impegna a supportare ASI-DEV Ecologia S.r.l. al fine di pervenire all’impiego delle “Terre e rocce da scavo”, non riutilizzate nell’ambito dell’appalto per la costruzione della linea ferroviaria dell’itinerario Napoli-Bari, conformi a quanto dettato dal D.lgs. n. 36/2003– Allegato 1, punti 1.2.3 e 2.4.3, per realizzare i lavori ed attuare il progetto di chiusura e gestione post mortem della discarica di Difesa Grande. A tal fine il Comune di Ariano Irpino si impegna ad adottare tutti gli atti amministrativi e tecnici a ciò necessari, nei confronti di tutti gli organi competenti, ivi comprese, in relazione alle rispettive funzioni e competenze, la Regione Campania, Rete Ferroviaria Italia S.p.A. ed Italferr S.p.A.

Asi Dev ecologia S.r.l. è concordemente designata dalle parti quale soggetto attuatore del presente Protocollo; nell’ambito di tale funzione Asi Dev ecologia S.r.l. è autorizzata, sin d’ora, a fare tutto quanto necessario per dare esecuzione al presente Protocollo e conseguire, tra l’altro, dagli organi, autorità e soggetti giuridici competenti l’inserimento della discarica di Difesa Grande tra i siti autorizzati di conferimento finale delle “Terre e rocce da scavo”, conformi a quanto dettato dal D.lgs. n. 36/2003– Allegato 1, punti 1.2.3 e 2.4.3, non riutilizzate nell’ambito dell’appalto per la costruzione della linea ferroviaria dell’itinerario Napoli-Bari; ASI-DEV Ecologia S.r.l., infine, si impegna dare continuità ai lavori nel rispetto di quanto disposto dal menzionato Decreto Dirigenziale n. 159 del 21 novembre 2019, trasmettendo agli organi competenti la relativa documentazione unitamente al protocollo.

Ai sensi e per gli effetti della normativa di settore vigente, pur operandosi in regime di attuazione negoziale, le parti dichiarano di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 circa le rispettive informazioni di cui siano entrate in possesso. Le parti, pertanto, si attestano reciprocamente il consenso per effettuare il trattamento dei dati personali in proprio possesso e la comunicazione degli stessi, secondo quanto previsto nell'informativa fornitasi limitatamente al migliore conseguimento delle finalità negoziali attinenti al presente Protocollo e per l'adempimento di obblighi di legge nazionali ed euro-unitari.

Disposizioni finali e comunicazioni

Qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto, o comunque relativa ai rapporti intercorrenti tra le parti, sarà risolta bonariamente tra di esse. Tutte le comunicazioni fra le parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionale ovvero certificata.