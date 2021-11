Covid a Neurologia, riapre il reparto del Frangipane Tutti negativi i tamponi dopo i 3 casi di positività

Il Covid torna a circolare nelle corsie degli ospedali. Al Frangipane di Ariano Irpino ha riaperto il reparto di Neurologia dopo la positività riscontrata su due pazienti e un medico. Tutti negativi i tamponi effettuati sul personale sanitario e gli altri degenti. Questo ha permesso di far tornare alla normalità il reparto “Purtroppo, in Irpinia, i casi continuano ad aumentare – ha dichiarato il direttore generale Asl Maria Morgante - Aumentano in casa, aumentano negli ospedali. Aumentano dappertutto nonostante ci sia la massima accortezza. C’è la massima attenzione nel controllo nei nostri presidi ospedalieri e anche in tutte le strutture pubbliche dell'Asl. Al “Frangipane” un paziente entrato negativo e, al successivo tampone di controllo, è risultato positivo. Nel frattempo, un paziente è stato trasferito al Moscati nell’area Covid e l'altro è stato mandato a casa, dove trascorrerà la quarantena. Sono cose che possono capitare. L'importante è correre ai ripari”.