"Per continuare a volare" - Avionica lancia il crowdfunding "Quello che è stato costruito in questi anni non può andare disperso." - dichiara Luca Cioffi

Dopo la scadenza del progetto JUMP e la fine del periodo di affidamento del Casino del Principe all'associazione Avionica APS, viene lanciata una raccolta fondi dal nome "Per continuare a volare" sulla piattaforma Produzioni dal Basso.

"Quello che è stato costruito in questi anni non può andare disperso." - dichiara Luca Cioffi - presidente di Avionica - "Per questo chiediamo a chiunque abbia partecipato alle nostra attività o riconosca un valore in quello che abbiamo fatto di sostenerci e permetterci di andare avanti."

"Abbiamo sempre chiesto continuità" - prosegue Cioffi - "dato che il Casino del Principe era diventato un punto di riferimento per tante e tanti, che avevano trovato un luogo di incontro e di crescita personale e collettiva. Nella nostra città non ci sono spazi sociali, quali luoghi non incentrati sul consumo ma sull'aggregazione, sulla partecipazione e sulla cultura. Siamo pronti a un nuovo decollo, ci serve solo il carburante!"

Link al Crowdfunding: https://sostieni.link/30104