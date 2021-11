Bisaccia, ecco l'Ospedale di Comunità: il primo in Irpinia La Morgante: "Un ponte tra l'assistenza domiciliare e la medicina del territorio"

È stato inaugurato oggi, presso la Struttura Polifunzionale per la Salute di Bisaccia il primo Ospedale di Comunità della provincia di Avellino.

L’ODC di Bisaccia, dotato di 10 posti letto, è una struttura territoriale di ricovero breve rivolta a pazienti che a seguito di episodio acuto o per la riacutizzazione di patologie croniche necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio ma che vengono ricoverati in mancanza di idoneità del domicilio stesso (idoneità strutturale e/o familiare) o in quanto necessitano di assistenza e sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa anche notturna non erogabile a domicilio e di assistenza medica programmata o su specifica necessità.

All’inaugurazione presenti l’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Pasquale Cascio, il sindaco di Bisaccia, Marcello Arminio, il Direttore Generale dell’Asl, Maria Morgante, il presidente dell’Ordine dei Medici, Francesco Sellitto, il Direttore del Distretto Sanitario di Sant’Angelo dei Lombardi, Elisabetta Granata.

“La struttura viene gestita h24 da infermieri con la presenza di un medico per la durata di 5-6 ore al giorno per sei giorni su sette – spiega la Morgante – L’ospedale di comunità fa da "ponte" per il domicilio e le strutture mediche. E’ il primo per l'Irpinia, ma non appena ci sarà la possibilità di muoverci sul resto del territorio, ci faremo trovare pronti.