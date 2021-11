Cervinara. Guarito dal covid si reinfetta dopo poche settimane: incubo varianti Il tampone sarà sequenziato. Altri 12 casi in paese. Il sindaco: ci sono anche 5 guariti

Ancora 12 contagi nel comune di Cervinara e ora preoccupa il rischio della circolazione di varianti in paese. Il bollettino giornaliero dell'Asl segnala altri 12 casi di positività a Cervinara. In paese si continuano a rispettare regole di massimo contenimento del rischio del contagio e sarà sequenziato il tampone di un giovane positivo che si è reinfettato nel giro di poche settimane. Avviate le analisi specifiche sul tampone per accertare la circolazione di eventuali varianti del coronavirus in paese. "Tuttavia, dal colloquio avuto con il Direttore della UOC epidemiologica, è emerso che, pur nella consapevolezza che il dato odierno non vada sottovalutato, rimane in ogni caso invariato il numero dei nuclei familiari coinvolti - spiega Lengua- . Difatti, 5 dei nuovi positivi appartengono alla stessa famiglia e già dalla scorsa settimana si erano responsabilmente isolati dalla comunità in quanto avvertivano sintomi riconducibili al Covid. Gli altri 7 sono stretti congiunti di persone positive e, per questo, erano da giorni entrati nel tracciamento che l'Asl sta portando avanti in maniera capillare sin dall'inizio di questa quarta ondata. Confortante appare oggi il dato delle 5 persone negativizzate. Al momento, quindi, i positivi sono 121.Sempre nel corso del confronto di questa mattina ci è stata rappresentata la particolare attenzione a cui viene sottoposto il caso di un persona reinfettata, sul quale sono in corso ulteriori accertamenti diagnostici tramite sequenziamento. Questo conferma che, sulla situazione che Cervinara sta affrontando, permane una grande concentrazione da parte delle autorità sanitarie per individuare ogni elemento utile a chiarire le cause di una così evidente accelerazione del contagio anche a fronte di un tasso di vaccinazione in linea con quello regionale - conclude Lengua -".