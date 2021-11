Il tenente colonnello Angelo Bruno alla guida della polizia municipale di Ariano Cambio di guardia al comando di Piazza Mazzini

Si è insediato ad Ariano Irpino il nuovo comandante della Polizia Municipale. Si tratta del tenente colonnello Angelo Bruno, il quale sostituirà il suo predecessore Gerardo Schiavo collocato in pensione.

50 anni, nato in Basilicara ma originario di Ariano Irpino, persona con esperienza più che ventennale. Nel suo curriculum è da evidenziare l’iscrizione all’albo regionale dei comandanti di polizia locale e l’attività di docenza e formazione nelle materie inerenti il settore in scuole della pubblica amministrazione e istituti privati. Ha gestito un servizio associato per diversi anni con il comune di Greci e singolarmente a Montaguto nella Valle del Cervaro.

“Mi congratulo con il nuovo Comandante, Angelo Bruno - riferisce il sindaco Enrico Franza - e porgo, a nome mio, di tutta l’amministrazione comunale, del segretario generale, dirigenti e dipendenti tutti, i complimenti e gli auguri più sentiti. Sono molto soddisfatto per questa nomina di una persona per bene, che saprà rendere a tutti i cittadini di Ariano Irpino un ottimo servizio, agendo sempre nell'interesse pubblico. Una persona tenace e preparata che crede nel proprio lavoro, capace di parlare alle persone, disponibile e sempre attenta al prossimo. Una persona che - al pari dei comandanti Mario Cirillo e Gerardo Schiavo - è e sarà davvero di esempio per tutti. E' per questo che vogliamo inviare pubblicamente ad Angelo il nostro grande in bocca al lupo, per il suo nuovo impegnativo compito”.

Domani è in programma il primo briefing iniziale di mandato con gli uomini e le donne della Polizia Municipale nel comando di Piazza Mazzini.

“E’ un particolare onore per me prestare servizio ad Ariano Irpino al comando di un corpo di Polizia Municipale già molto efficiente e dotato di professionalità e competenza. Non è un traguardo per me, ma un trampolino per l’inizio di una nuova gestione con l’obiettivo di fornire un servizio adeguato, puntuale così come lo merita la seconda città della provincia di Avellino.”

Un compito non facile per il nuovo comandante in un territorio vasto e complesso ma con un bagaglio di esperienza già maturato sul campo, nella Valle del Cervaro al confine con la vicina puglia.

“Il territorio comunale si Ariano Irpino, è tra i primi in Italia. Ne siamo ben consci. Parliamo di una superficie di 186 chilometro quadrati con diverse centinaia di strade solo comunali. Lo sappiamo. Le risorse non sono inesauribili, abbiamo un numero ridotto purtroppo di operatori, ma cercheremo di razionalizzare le risorse umane in modo da rendere un servizio alla cittadinanza, che lo merita.

Un messaggio chiaro alla città racchiuso in una sola parola: “Legalità. E’ una città che ne ha bisogno, per la sua importanza. Una città che deve riassumere a mio avviso, anche dal punto di vista della sicurezza e del Corpo di Polizia Municipale la posizione che merita, nell’ambito del territorio provinciale.”