Avellino, poliziotto morto a Lampedusa. "Ciao Vittorio, sempre nei nostri cuori" Decine di messaggi di cordoglio. Oggi l'autopsia. L'ipotesi tragico incidente

Il verde dell’Avellino Calcio e il blu della sua divisa di Poliziotto. Quei due colori Vittorio Infante li teneva stretti nel cuore. E’ morto dopo un tragico volo di molti metri sugli scogli di Lampedusa, l’agente di polizia 31enne di Avellino, che piangono in tanti in città. Sull’isola siciliana Vittorio Infante era arrivato da pochi giorni, inviato dalla Questura di Napoli per svolgere il nuovo incarico all’hotspot per migranti di contrada Imbriacola. Con altri colleghi si occupava della gestione dei richiedenti asilo. Il corpo esanime di Vittorio è stato rinvenuto sugli scogli dai Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche insieme alle Forze dell’ordine (clicca e leggi l'articolo, ndr). Nelle vicinanze del cadavere sono stati ritrovati lo zainetto e la macchina fotografica. Il suo motorino era parcheggiato in strada. Da mercoledì sera del poliziotto avellinese non si avevano notizie. I colleghi si erano allarmati non vedendolo al lavoro, e avevano avviato le ricerche. Sono trascorse lunghe ore di ansia e apprensione fino al drammatico rinvenimento. Si indaga ma da una primissima ricostruzione pare che Vittorio sia morto per un tragico incidente. Il 31enne di Avellino potrebbe essersi sporto eccessivamente per ammirare il paesaggio fino a precipitare. Un volo tragico di 140 metri lo ha poi separato dalla morte. Sono tanti i colleghi che piangono un collega eccezionale, un giovane solare e disponibile che si era fatto apprezzare nelle questure di Napoli e a Milano,Per otto anni aveva infatti lavorato nel capoluogo lombardo. Vittorio era un appassionato e autentico tifoso del Lupo, uno dei componenti dell’Avellino Club Milano. Tanti i post che lo ricordano di amici, colleghi, parenti: «Pensare al tuo sorriso è troppo doloroso. Nessuno potrà mai cancellarti dal nostro cuore - scrivono sulla pagina facebook Avellino Club Milano. Non ti dimenticheremo mai ed il ricordo delle giornate assieme e di quell’amore condiviso per il Lupo ci terranno compagnia facendoci sentire sempre la tua presenza. Ciao Vittorio». In giornata potrebbe essere affidato l’incarico al medico legale per eseguire l'autopsia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’inchiesta.