Il direttore del banco alimentare della Campania elogia l'associazione Vita Da ben 25 anni l’evento di solidarietà più partecipato in Italia: Ariano c'è

Roberto Tuorto direttore del banco alimentare della Campania ha fatto tappa ad Ariano Irpino nella sede della Pubblica Assistenza Vita in vista della colletta alimentare del 27 novembre 2021 che vedrà ancora una volta protagonista il team di volontari arianesi per complimentarsi con il team arianese per il grande e meticoloso lavoro svolto in questi anni così difficili.

La gioia del presidente Guglielmo Ventre insieme al suo magnifico gruppo che si batte da anni per aiutare spesso in maniera silenziosa gli ultimi: "È stato emozionante incontrare chi permette alla nostra associazione di aiutare i "poveri"con il banco alimentare e chi ci ha dato una grossa mano durante i momenti più critici della pandemia. Roberto ci ha ricordato come è bello donare con il sorriso, ognuno nel suo piccolo può farlo." Presente nella sede arianese di rione Martiri l'assessore Antonio Ninfadoro da sempre vicino alle questioni che riguardano il sociale e in modo particolare le povertà. L'appuntamento è fissato per il 27 novembre. A breve verrà comunicato l'elenco dei supermercati che ospiteranno la lodevole iniziativa.

Da ben 25 anni l’evento di solidarietà più partecipato in Italia. A partire dal 1997, sono centinaia di migliaia le persone che si sono messe a disposizione per aiutare i più poveri. Ecco i numeri dell'edizione 2019: 8100 tonnellate di alimenti raccolti nel 2019, 11.000 punti vendita aderenti, 145.000 volontari, 5500000 di italiani che hanno donato cibo.