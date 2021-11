Sinergia tra imprenditori e Panacea per aiutare chi è in difficoltà Volontari all'opera per distribuire pacchi alimentari nelle case ai bisognosi

Sinergia tra imprenditori e Panacea per aiutare poveri e bisognosi, ma soprattutto famiglie che vivono in silenzio, spesso per vergogna senza chiedere nulla il loro dramma.

Volontari all'opera per distribuire pacchi alimentari grazie alle straordinarie donazioni del team Martiniello di Pam, De Matteis Pasta Baronia. Continua l'opera preziosa che li ha visti attivamente impegnati soprattutto nel periodo più critico della pandemia. Un appello viene rivolto alle attività commerciali di vario genere a donare generi alimentari, dolci, indumenti e giocattoli in vista del Natale direttamente all'associazione sita nel piano di zona aperta il martedì, giovedì e sabato dalle 17 alle 20. Per ogni riferimento 339.4865023. Saranno poi i volontari ad effettuare la distribuzione nelle case.

Come ha detto Papa Francesco, ricorda Maria Spina Pratola volontaria inossidabile da anni in giro per l'Italia avendo preso parte a diverse missioni umanitarie: "Il Vangelo di Cristo spinge ad avere un’attenzione del tutto particolare nei confronti dei poveri e chiede di riconoscere le molteplici, troppe forme di disordine morale e sociale che generano sempre nuove forme di povertà. Sembra farsi strada la concezione secondo la quale i poveri non solo sono responsabili della loro condizione, ma costituiscono un peso intollerabile per un sistema 3 economico che pone al centro l’interesse di alcune categorie privilegiate. Un mercato che ignora o seleziona i principi etici crea condizioni disumane che si abbattono su persone che vivono già in condizioni precarie. Si assiste così alla creazione di sempre nuove trappole dell’indigenza e dell’esclusione, prodotte da attori economici e finanziari senza scrupoli, privi di senso umanitario e responsabilità sociale."