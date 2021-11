Violenza di genere: l'esperta criminologa Roberta Bruzzone ad Ariano Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne 2021, in stretta collaborazione con il consiglio delle donne e la rete di associazioni al femminile presenti sul territorio, ha pianificato una serie di iniziative ed eventi volti a sensibilizzare e informare la cittadinanza sul problema della violenza di genere, volti alla valorizzazione delle donne in ambito sociale, culturale e lavorativo e per spingere ad agire per il cambiamento.

La violenza contro le donne è un problema universale che non conosce confini culturali e nega alle vittime pari opportunità e pari diritti. La condanna alla violenza contro le donne deve essere unanime, così come l’azione e la mobilitazione perché il fenomeno, purtroppo in continua crescita, venga efficacemente contrastato.

Ecco calendario degli eventi:

Sabato 20 novembre, ore 17:00 biblioteca comunale: Laboratorio di lettura per bambini 5-11 anni “dialoghi, storie e parole al femminile”. Letture, racconti, filastrocche. Storie al Kamishibai. Proiezione film: "I racconti di Parvana" di Nora Twomey a cura di CulturAttiva, il Mondo in una Favola.

Domenica 21 novembre, palazzetto dello sport. Giornata sportiva: “La violenza contro le donne non è uno sport” ore 10:00 Lezione di kickboxing a cura di Michele Ferraro, ore 15:45 Futsal femminile CSI Ariano Vs Libertas Cerreto, ore 17:00 Incontri di karate a cura di Sun Shine Kan, ore 17:45 Partita basket femminile con G.S. Basket Ariano Irpino, ore 18:30, Le società sportive cittadine riceveranno dall’amministrazione comunale il fiocco rosso, simbolo della lotta alla violenza sulle donne e copia della “Carta Europea dei diritti delle donne nello sport”, a cura del consiglio delle donne in collaborazione con Panathlon Club.

Giovedì 25 novembre ore 17,30 Auditorium Comunale: Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - Convegno “Stato dell’arte delle politiche di contrasto alla violenza contro le donne e di promozione delle pari opportunità tra generi” , a cura dell’Amministrazione Comunale

Venerdì 26 novembre ore 17:00 - Sala Conferenze Palazzo degli Uffici. Seminario Giuridico: “Contrasto alla violenza di genere: rete territoriale per la tutela e protezione delle vittime di violenza”. Relatori: Aldo Policastro, Procuratore Capo della Procura di Benevento – Maria Colucci, Sostituto Procuratore della Procura di Benevento – Antonella De Angelis, Cav Ananke, a cura del Consiglio delle Donne in collaborazione con l’ordine degli Avvocati di Benevento

Sabato 27 novembre ore 16:30 – Auditorium Comunale. Incontro “La violenza non è uno sport” presentazione dell’Antologia di genere “Rosso”, a cura di Emanuele Sica, a cura di Panathlon Club, ore 18:00 - Museo Civico e della Ceramica, presentazione del libro: “Il Coraggio della libertà - una donna uscita dall’inferno della tratta” di Blessing Divine, a cura del Consiglio delle Donne in collaborazione con il Consorzio delle Politiche Sociali Ambito A1

Venerdì 10 dicembre ore 16,00 - Sala Conferenze Palazzo degli Uffici: convegno “Toponomastica al femminile” Premiazione del Concorso Scolastico “Ariano sulle vie della Parità” – I edizione - con la partecipazione di Maria Pia Ercolini Presidentessa dell’Associazione Nazionale Toponomastica al Femminile, a cura dell’amministrazione comunale

Mercoledì 15 dicembre ore 17:00 auditorium comunale: seminario psicologico-criminologico: “Manipolazione affettiva come riconoscerla e come liberarsene. Intervento di Roberta Bruzzone, psicologa e criminologa. Lettura teatralizzata a cura della Compagnia SulReale, a cura del consiglio delle donne.