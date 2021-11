Covid, arrivano 13.900 dosi di vaccino Moderna ad Ariano Irpino Domani la consegna

Covid e vaccini, è corsa alle terze dosi. Arrivano nuove scorte anche in Irpinia per dotare gli hub di nuove dosi di siero. Nella mattinata di domani, lunedì 22 novembre, saranno recapitate a Ariano Irpino, presso il presidio ospedaliero Sant'Ottone Frangipane, in corso Vittorio Emanuele, 2, 13.900 dosi del vaccino “Moderna”. Alla consegna provvederanno i furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere. Un passaggio cruciale per accelerare la campagna vaccinale in Irpinia.