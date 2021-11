Laurina, 111 anni a Sturno. E' la regina della Campania: "Sto bene grazie a Dio" Ha superato guerre, terremoti e pandemie. Irpinia in festa per questo traguardo di longevità

La Campania incorona la sua Regina. Compie oggi 111 anni in Irpinia a Sturno, Lucia Laura Sangenito, per tutti Laurina. La stupenda nonnina sta bene e ha festeggiato il lieto evento circondata dall’affetto dei familiari.

Ha superato grazie alla sua tenacia e vigore, guerre, terremoti e pandemie. Qualche anno fa subì un delicato intervento all'ospedale Sant'Ottone Frangipane a causa di una frattura al femore superato brillantemente. Non si è mai arresa e ancora oggi è autonoma in casa, condividendo le sue giornate insieme alla sua inseparabile figlia Maria. Una roccia da far invidia a tutti.

La fede sempre al primo posto nelle parole di nonna Laurina. Voce più squillante del solito, grinta e mente lucidissima soprattutto nel ricordare il passato e i sacrifici della sua vita. "Gesù Cristo me li ha dati e io me li prendo e lo ringrazio. Lui sa quanti sacrifici ho fatto nella mia vita. Ho lavorato in campagna portando pietre sulle spalle a la iumara."

Gioia e commozione a Sturno per questo invidiabile traguardo che sa di record in Campania. Ci eravamo lasciati come ogni anno con la promessa di rivederci ancora e così è stato. Nel pomeriggio l'ultracentenaria campana è stata omaggiata di una targa come ogni anno dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Di Leo.

"Il tuo lungo cammino rappresenta, per tutti noi e per le future generazioni, un fulgido esempio di bontà, di coraggio, di saggezza, di ottimismo, di fiducia nei sani principi e di rispetto delle tradizioni del passato. L'amministrazione comunale nel giorno del tuo 111°compleanno, ti augura di vivere ancora a lungo, circondata dall'affetto dei tuoi cari e dell'intera comunità sturnese."

Vedova da undici anni, suo marito morì poco prima dei suoi 100 anni, due figli Maria e Michele, due nipoti e tre pro nipoti. Una famiglia esemplare come lo è questa straordinaria donna, mamma e nonna.