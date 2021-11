Rinnovamento nello spirito santo a Fiuggi e nelle diocesi di Ariano, Av e Bn 45^ conferenza nazionale animatori del rinnovamento nello spirito santo

Il Rinnovamento nello spirito santo si prepara a vivere la 45^ conferenza nazionale animatori (26-28 novembre 2021), a Fiuggi e in 133 luoghi diocesani tra cui le diocesi di Avellino, Ariano Irpino-Lacedonia e Benevento nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19.

Tra le diocesi hanno aderito anche Avellino, Ariano Irpino-Lacedonia e Benevento, decidendo di vivere insieme l’evento presso il Polo Giovani di Avellino, struttura fiore all’occhiello della diocesi avellinese,

fulcro della vita pastorale della città e, come si è detto, segnale di rinascita e speranza per le future generazioni.

Con l’occasione si inaugurerà, presso la Basilica papale di Santa Maria Maggiore a Roma, il Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia: la celebrazione eucaristica sarà presieduta venerdì 26 novembre 2021, alle ore 17.00, dall’Arciprete cardinale Stanislaw Rylko. Mentre per le diocesi le celebrazioni saranno presiedute: sabato 27 da Don Ranieri Picone, domenica 28 da Felice Accrocca vescovo della Diocesi di Benevento.

"Saremo in perfetta sintonia con quanto accade in contemporanea a Fiuggi, utilizzando le connessioni da remoto. Inoltre allestiremo degli spazi finalizzati a ripercorrere e narrare la storia del Rinnovamento nello Spirito, le sue origini ed i suoi mezzi di sostentamento.

I riflettori faranno luce, senza alcun dubbio, sulla ricca produzione editoriale e musicale del movimento, conosciute in tutti gli angoli della nostra meravigliosa Terra. I fratelli partecipanti potranno deliziarsi alla vista delle ceramiche di produzione del Fondo Sturzo. Quest’ultimo è l’insediamento rurale storico appartenuto alla famiglia Sturzo a Caltagirone (Catania), di proprietà della Diocesi di Piazza Armerina, affidato all’Ente ecclesiastico e morale “Fondazione Istituto di Promozione Umana «Mons. Francesco Di Vincenzo»” nato in seno al Movimento ecclesiale Rinnovamento nello Spirito Santo. Il Polo di Eccellenza di Promozione Umana e della Solidarietà “Mario e Luigi Sturzo” nasce nel 2002 come segno di redenzione del disagio e delle povertà sociali. Qui vengono accolti i detenuti con lo scopo di fornirgli tutti gli strumenti necessari per poter redimersi e ricominciare: dall’amore di Dio, alla casa, a un lavoro. I prodotti realizzati sono ceramiche artistiche, gioie e gioielli in ceramica, prodotti agricoli. Per ulteriori aggiornamenti è comunque possibile consultare il sito www.rinnovamento.org e seguire i canali ufficiali Social del Rns, a livello nazionale e locale."