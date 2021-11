"La violenza contro le donne è un importante problema di sanità pubblica" Giornata informativa e di sensibilizzazione al centro di prima assistenza psicologica del Frangipane

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi, 25 novembre 2021, l’Asl di Avellino diretta da Maria Morgante ha organizzato una giornata informativa e di sensibilizzazione presso il centro di prima assistenza psicologica dove è allocato il percorso rosa del “Frangipane” di Ariano Irpino, per offrire un servizio di consulenza con libero accesso, a tutte le donne che necessitano di qualsiasi tipo di supporto. Una modalità di coniugare la necessità di sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne e di fornire un aiuto concreto alle donne che vivono situazioni di violenza.

Il centro di prima assistenza psicologica sarà aperto ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00, due psicologhe specializzate saranno disponibili a ricevere quante vorranno recarsi per informazioni e/o supporto psicologico.

La violenza contro le donne rappresenta un importante problema di sanità pubblica, oltre che una violazione dei diritti umani, ed ha conseguenze a breve e lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva delle donne che subiscono violenza; per questo il centro, fortemente voluto ed inaugurato dalla direzione strategica dell’Asl due anni fa, rappresenta un punto di riferimento per la popolazione femminile, consentendo la presa in carico globale della donna, in collaborazione con tutta la rete istituzionale, per sostenerla nel difficile percorso di uscita dal contesto di violenza.