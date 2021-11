Il Pino Irpino: comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia Dal 4 all'8 dicembre l’ottava edizione della carovana di solidarietà

Si terrà domani 30 novembre alle ore 11.30 nella sala blu del Carcere Borbonico/Museo Irpino la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa Il Pino Irpino giunta oramai alla sua ottava edizione.

Dopo l’edizione online dello scorso anno i partecipanti alla carovana di solidarietà racconteranno tutti i particolari e le novità del tour dell’Irpinia che come tornerà ad attraversare fisicamente tutti i 118 comuni d’Irpinia dal 4 all’8 dicembre al grido di #irpiniativogliobene anche quest’anno patrocinata

dalla Provincia di Avellino.

Già 106, ad oggi, i comitati di accoglienza attivi in tutta la provincia dove la carovana si fermerà 7 minuti per due finalità: la prima sociale per accorciare le distanze fisiche, geografiche e sociali per prendersi cura della comunità e l’altra solidale per raccogliere beni da destinare alle famiglie bisognose.

"Lo scorso anno nonostante le limitazioni abbiamo voluto continuare ad essere vicini l’uno con l’altro per non interrompere il forte legame costruito in questi anni ma soprattutto per sostenerci a vicenda durante questa lunga pandemia. Ma quest’anno siamo pronti a ripartire dal vivo, a rimetterci in strada per raggiungere tutte le piazze dei 118 comuni della Provincia di Avellino 4/5/6 e 8 dicembre 2021

Lo faremo con molta attenzione nel rispettare tutte le misure in vigore per prevenire il contagio da Covid-19. La carovana si impegnerà a rispettare tutte le normative in vigore per effettuare il tour in massima sicurezza. Chiederemo anche ai comitati una particolare attenzione nel prevedere l’utilizzo di mascherine, distanziamento fisico, gel disinfettante e igienizzazione di locali (se al chiuso).

Ad Ariano Irpino la tappa è prevista alle 9:12 di mercoledì 8 dicembre davanti alla chiesa di Sant'Angelo alla fine di corso Europa. E' qui che avverrà la raccolta. Il comune ha accolto favorevolmente l'iniziativa che vede particolarmente attiva nell'organizzazione sul tricolle Barbara Maraio a capo del comitato di accoglienza.

Ecco tutte le tappe

SABATO 4 DICEMBRE 2021 GIORNO 1

ZUNGOLI 8.30 FLUMERI 8.58 SAN SOSSIO BARONIA 9.22 SAN NICOLA BARONIA 9.42 CASTEL BARONIA 10.02 CARIFE 10.23 VALLATA 10.49 TREVICO 11.09 VALLESACCARDA 11.32 SCAMPITELLA 11.58 LACEDONIA 12.38 MONTEVERDE 13.19 AQUILONIA 14.54 BISACCIA 15.32 ANDRETTA 16.06 CALITRI 16.43 CAIRANO 17.12 SANT’ANDREA DI CONZA 17.42 CONZA DELLA CAMPANIA 18.08 LIONI 18.45 TEORA 19.17 CAPOSELE 19.48 CALABRITTO 20.21 SENERCHIA 20.49

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021 GIORNO 2

ROTONDI 8.34 CERVINARA 8.57 SAN MARTINO VALLE CAUDINA 9.18 ROCCABASCERANA 9.43 PIETRASTORNINA 10.05 SANT’ANGELO A SCALA 10.27 SUMMONTE 10.46 OSPEDALETTO D’ALPINOLO 11.05 MERCOGLIANO 11.28 MONTEFORTE IRPINO 11.51 MUGNANO DEL CARDINALE 12.19 QUADRELLE 12.38 SIRIGNANO 12.58 BAIANO 13.18 SPERONE 14.40 AVELLA 15.00 MARZANO DI NOLA 15.31 PAGO DEL VALLO DI LAURO 15.53 DOMICELLA 16.09 TAURANO 16.27 LAURO 16.42 QUINDICI 17.04 MOSCHIANO 17.25 FORINO 18.05 CONTRADA 18.27 BELLIZZI IRPINO 18.51 MONTORO 19.26 SOLOFRA 19.56 SERINO 20.23 SANTA LUCIA DI SERINO 20.48 SAN MICHELE DI SERINO 21.10 SANTO STEFANO DEL SOLE 21.32

LUNEDI 6 DICEMBRE 2021 GIORNO 3

PRATOLA SERRA 8.26 PRATA DI PRINCIPATO ULTRA 8.47 CAPRIGLIA IRPINA 9.16 GROTTOLELLA 9.36 ALTAVILLA IRPINA 10.00 CHIANCHE 10.30 PETRURO IRPINO 10.50 TORRIONI 11.11 TUFO 11.39 SANTA PAOLINA 12.06 MONTEFUSCO 12.26 MONTEMILETTO 12.53 TORRE LE NOCELLE 13.14 PIETRADEFUSI 13.36 VENTICANO 14.56 MIRABELLA ECLANO 15.26 STURNO 15.58 FRIGENTO 16.18 GESUALDO 16.38 VILLAMAINA 17.01 ROCCA SAN FELICE 17.31 GUARDIA DEI LOMBARDI 17.58 MORRA DE SANCTIS 18.15 SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 18.45 TORELLA DEI LOMBARDI 19.12 CASTELFRANCI 19.39 NUSCO 20.02 BAGNOLI IRPINO 20.29 MONTELLA 20.49 CASSANO IRPINO 21.11 MONTEMARANO 21.36 VOLTURARA IRPINA 22.01

MERCOLEDI 8 DICEMBRE 2021 GIORNO 4

GROTTAMINARDA 7.52 BONITO 8.17 MELITO IRPINO 8.45 ARIANO IRPINO 9.12 MONTECALVO IRPINO 9.40 CASALBORE 10.09 GRECI 10.45 MONTAGUTO 11.22 SAVIGNANO IRPINO 11.53 VILLANOVA DEL BATTISTA 12.29 MONTEFALCIONE 13.29 TAURASI 14.05 SANT’ANGELO ALL’ESCA 15.28 FONTANAROSA 15.45 PATERNOPOLI 16.07 CASTELVETERE SUL CALORE 16.34 SAN MANGO SUL CALORE 16.56 LUOGOSANO 17.16 LAPIO 17.37 CHIUSANO SAN DOMENICO 17.59 PAROLISE 18.16 SALZA IRPINA 18.29 SORBO SERPICO 18.42 SAN POTITO ULTRA 18.58 CANDIDA 19.15 MANOCALZATI 19.31 MONTEFREDANE 19.55 ATRIPALDA 20.18 CESINALI 20.33 AIELLO DEL SABATO 20.46 AVELLINO 21.05 PINO IRPINO.

Quest’anno la gara tra i comitati sarà ancora più divertente. La classifica sarà creata sottraendo all’età del/della più anziano/a presente in piazza (o videocollegato) insieme al/alla più giovane. Esempio: Più anziano/a 87 anni – Più giovane 1 anno = 86 (voto finale).

"Realizzeremo una capsula del tempo dove inserire una lettera che ogni comitato scriverà agli abitanti del proprio comune che riceveranno tra 18 anni. Al primo nato del 2022 di ciascun comitato verrà donato un attestato e una chiave che consentirà di aprire la capsula nel 2040 per leggere i sogni e le speranze di una generazione precedente da custodire e coltivare come una comunità che cresce insieme. Vogliamo essere prossimi alle persone in difficoltà interessandoci di ciascuno. Quest’anno raccoglieremo prodotti per la cura personale dei più fragili come bambini e anziani e della casa. Gli anziani sono radici, custodi e testimoni preziosi della storia delle nostre comunità, delle tradizioni e della trasformazione. I bambini, al pari, sono nello stesso tempo frutti e che diventeranno col tempo radici. Prendersi cura di loro significa avere a cuore tutta la comunità e garantire futuro sostenibile per ciascuno e per il pianeta."