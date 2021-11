Rocambolesco salvataggio sul raccordo autostradale Castello del Lago-Benevento Il grande cuore di Agnese e degli uomini della polstrada

Ha sfidato i pericoli della strada ed è rimasta persino in panne con la sua auto pur di mettere in salvo due cani vaganti, probabilmente abbandonati. Gli animali zigzagavano paurosamente lungo il raccordo autostradale che da Castello del Lago porta a Benevento. Erano in due, il più grande è riuscito ad avvicinarsi ad una piazzola di sosta dove Agnese Zeoli, la donna che ha allertato il 113 ha provveduto a rifocillarlo con del cibo che aveva con se per il pranzo della domenica e il più piccolo invece sfidando la morte tra le auto in transite dopo aver oltrepassato la spartitraffico si è allontanato probabilmente nelle campagne circostanti facendo perdere poi le sue tracce. Ma al grande cuore di Angese si è aggiunto quello dei due poliziotti intervenuti, i quali hanno subito attivato tutti i canali necessari per portare a soluzione il caso. Il cane visibilmente impaurito è stato affidato ad un'associazione di volontariato irpina per tutte le cure necessarie ed adozione. Gli stessi agenti hanno poi provveduto ad aiutare la donna rimasta nel frattempo con la sua vettura in difficoltà senza la possibilità di poter ripartire. Una storia di grande umanità, che vede come protagonisti da un lato gli amanti degli animali, pronti a sfidare tutto e tutti pur di salvare anime innocenti sulle strade e dall'altro le forze dell'ordine, in questo caso particolarmente sensibili e attive dopo la disperata richiesta di aiuto.