Ariano Irpino, il vescovo Melillo è guarito dal Covid Sul Tricolle venti famiglie in isolamento

Ad Ariano Irpino è guarito dal Covid il vescovo don Sergio Melillo che ha fatto anche la sua prima uscita dall'Episcopio dove ha osservato la quarantena. Degli altri tre sacerdoti che si erano contagiati dopo un ritiro spirituale in Toscana soltanto uno è ancora positivo. Dopo il caso della scuola Mancini, sul Tricolle sono una ventina i nuclei familiari in isolamento e una decina i bimbi positivi.

Intanto l'Asl di Avellino corre ai ripari dopo il caos ai centri vaccinali degli ultimi giorni. Da oggi open day solo su prenotazione. Ieri è stata un'altra giornata difficile soprattutto al Paladelmauro con file lunghissime e tanta gente costretta a tornare a casa senza la terza dose. Anche il sindaco Festa ha sottolineato le difficoltà organizzative e ha annunciato che si sta lavorando con l'Asl per trovare una sede alternativa al palazzetto.

Nel frattempo per la somministrazione delle terze dosi bisognerà registrarsi alla piattaforma regionale https://opendayvaccini.soresa.it/. Domani saranno attivi i centri vaccinali di Avellino Paladelmauro, Ariano Irpino Vita, Grottaminarda, Mercogliano, Montefalcione, Montemarano, Mugnano del Cardinale. Si vaccinerà seguendo l’ordine delle prenotazioni anche domani e venerdì.

E in merito alla riapertura del centro vaccinale di Atripalda, l'amministrazione comunale ha inviato una nuova lettera al direttore generale dell'Asl Maria Morgante. “Ancora una volta sollecitiamo l'Asl a ripristinare con urgenza il punto vaccinale di Atripalda – si legge nella missiva a firma dell'assessore De Vinco- o comunque a prevedere l‘apertura di tale centro nella rotazione programmata settimanalmente dall’Asl. E’ indubbio il nocumento che si cagiona non solo ai cittadini atripaldesi ma anche a tutti quelli che fanno capo a tale punto vaccinale e appare ancora più assurdo settimanalmente sollecitare l’Asl come memento dell’esistenza di tale punto vaccinale”.

Nelle ultime 24 ore somministrate 2.801 dosi di vaccino. Sempre alti i numeri del contagio. Sono 840 i tamponi effettuati con nove casi registrati ad Avellino, sei a San Martino Valle Caudina, cinque a Baiano, quattro a Cervinara, Mercogliano e Scampitella, tre ad Ariano e Solofra, due a Lioni, Castel Baronia, Luogosano, Manocalzati e Montemiletto ed uno ad Altavilla, Flumeri, Grottaminarda, Montefalcione, Monteforte, Roccabascerana, Rotondi, San Potito, Serino, Sirignano, Sturno e Zungoli.

E intanto continua a salire il numero dei degenti in ospedale. Sono 11 i pazienti al Moscati di Avellino: dieci in malattie infettive, uno in Rianimazione. Ha riaperto anche l'area covid del Frangipane di Ariano dove sono due attualmente i ricoverati. Infine, le forze dell'ordine già da questo fine settimana intensificheranno i controlli sul green pass alla luce delle ultime disposizioni del Governo.