Lioni, restaurata la statua di Santa Barbara Riposizionata nella sua cripta abituale

Durante la mattinata di oggi, presso il distaccamento di Lioni, si è tenuta una cerimonia di posizionamento della statua di Santa Barbara, restaurata ad opera di Monsignor Tarcisio Gambalonga, Parroco di Lioni. Il prelato alla presenza del Comandante Ing. Mario Bellizzi, del Sindaco Juri Gioino e di parte della giunta comunale, del personale operativo del distaccamento, ha benedetto la statua prima di posizionarla nella sua cripta abituale. Il Comandante Bellizzi ha ringraziato rispettivamente Monsignor Tarcisio per la brillante opera di restauro e il Sindaco per i lavori di sistemazione della sede di Lioni prima sede storica dei Vigili del Fuoco in provincia di Avellino.