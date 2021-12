Ariano: il centro fieristico supera a pieni voti la prova vaccinazioni in auto La struttura tra le più adatte e sicure in Irpinia necessita solo di piccoli accorgimenti

"Vaccinare l'intera popolazione in tempi stretti". E' questo l'obiettivo da raggiungere. Una domenica di super lavoro per medici, infermieri e volontari nel centro fieristico della Campania di località Casone ad Ariano Irpino.

La struttura di proprietà della comunità montana ufita, tanto cara al compianto Franco Lo Conte, stroncato dal Covid in quel tristissimo 2 aprile 2020 è tornata ad essere operativa sul fronte vaccinazioni, dopo i test sieriologici e i tamponi drive praticati nel periodo più critico della pandemia.

Circa 150 somministrazioni in modalità drive through. Operazione che verrà ripetuta nuovamente il prossimo otto dicembre. Una struttura tra le più efficienti in Irpinia, che necessita solo di piccoli accorgimenti per poter operare al meglio, a partire da un box all'interno per gli operatori sanitari e la presenza di birilli per indicare il percorso da seguire.

"Stiamo potenziando la campagna vaccinale, in questa fase delicatissima e a seguito di una richiesta sempre più elevata - afferma il direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante - c'è stata una buona risposta e immaginiamo di riproporre nuovi drive anche nei prossimi giorni sia per persone non deambulanti che deambulanti."