Bimba battezzata con rito ortodosso in una chiesa cattolica ad Ariano Irpino Un grande segnale di ecumenismo che parte dalle aree interne. La bella storia al Germoglio di Iasse

Barbara, nata due mesi fa, figlia di Romeo e Katerina di nazionalità georgiana, ospiti della comunità il Germoglio di Iesse, è stata battezzata con il rito ortodosso in una chiesa cattolica. E’ successo ad Ariano Irpino. Un evento straordinario, quello avvenuto nella chiesa di Sant’Angelo, alla presenza del metropolita greco ortodosso Kirillos del patriarcato di Costantinopoli.

“E’ un avvenimento storico - ha detto ad Ariano Costantino Cedolini giunto insieme al metropolita - una bambina è diventata figlia di Dio, di Gesù Cristo col battesimo ortodosso. Ecco qui cosa vuol dire l’ecumenismo. La chiesa cattolica, sacerdote ortodosso, ha ricreato una nuova persona per Cristo, attraverso il battesimo. Per la prima volta mi è capitato di assistere in una chiesa cattolica ad un battesimo ortodosso. Sono passi importanti che ci porteranno un giorno a vivere e a gioire per una chiesa unita. Preghiamo tutti insieme per questo avvenimento.”

Dalla preghiera d’esorcismo di espulsione del demonio, alla consacrazione a Cristo, attraverso la triplice immersione, l’unzione dell’olio, il taglio di una ciocca di capelli, la consegna del cero e il dono della croce sul collo per ricordare il calvario di Cristo.

Una storia bellissima che parte da lontano. La gioia di Serena Musto e Alessandro Macchione: “Una grande emozione che parte dalla Georgia, passa per la Turchia ed Arriva qui, ad Ariano Irpino. Una figlia che ci è stata affidata nello spirito, grazie a questa famiglia che abbiamo ospitato. Un segno di unità fra cristiani. Un segno del signore che ci chiama ad essere uniti in lui. Ringraziamo il neo vescovo Massimiliano Palinuro, fu lui ad affidare a noi del Germoglio questa famiglia. E attraverso di lui poi il Signore si è servito di noi. Un grazie alla nostra chiesa, al vescovo Sergio Melillo e il vicario monsignor Antonio Blundo che hanno permesso e voluto fortemente questo straordinario evento in una parrocchia di Ariano Irpino. Un grande segno di unità fra cristiani, molto molto forte soprattutto in questo tempo.”