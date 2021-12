#NonCiFermaNessuno. Luca Abete e il talk con gli studenti irpini Giovedì l'evento da remoto. L'inviato di Striscia ai ragazzi: non smettete di sognare e progettare

“Chi ha detto che nelle piccole città del sud non possano nascere grandi prospettive? Voglio raccontare ai ragazzi della mia terra che esistono sogni che possono realizzarsi anche nelle piccole realtà di provincia. Che un percorso più difficile non deve scoraggiare. Che gli ostacoli non sono sempre qualcosa di negativo se affrontati con la giusta mentalità. Nella terra dove sono nato e che mi ha dato la possibilità di “farmi le ossa” voglio raccontare ai ragazzi la mia esperienza, sperando possa essere utile a vedere quella prospettiva che spesso sembra non esserci per nessuno. Sarà un talk che offrirà agli studenti della provincia di Avellino la possibilità di raccontare se stessi e la realtà che li circonda e io non vedo l’ora di ascoltarli!”

Così Luca Abete, ideatore della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, presenta l’atteso evento di giovedì 16 dicembre, alle ore 10:00, che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole superiori di tutta l’Irpinia. L’evento nasce dalla sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino, che, con l’attenzione della Dirigente, dott.ssa Rosa Grano, ha sposato e patrocinato l’iniziativa, coinvolgendo tutti gli istituti superiori dell’Irpinia.

“Come Ufficio Scolastico Provinciale abbiamo sposato con entusiasmo l’invito di Luca Abete. - dichiara la dott.ssa Grano - I valori espressi da questa iniziativa, soprattutto in questo momento particolare, sono un toccasana per gli studenti ed in particolare per i ragazzi dell’Irpinia. Troppo spesso guardano con timore al loro futuro: necessitano di esempi positivi e di incoraggiamento, imparando che nella vita non ci sono alibi che tengano ma solo coraggio nell’inseguire i propri sogni e forza di volontà.”

Gli studenti irpini coinvolti saranno collegati in diretta streaming per dar vita ad un vero e proprio talk con Luca Abete, in cui si discuterà di coraggio, sogni, paure e motivazioni per guardare al futuro, con uno sguardo rivolto al territorio, da cui lo stesso Luca è nato (ed ancora vive).

Durante l'incontro interverranno in diretta ed animeranno il dibattito alcuni studenti selezionati tra le scuole del territorio, per un confronto ampio e dinamico. Non mancheranno delle sorprese che Luca Abete ha riservato alla community degli studenti che parteciperanno all'evento. La piattaforma informatica su cui si svolgerà la diretta streaming è affidata a MAC srl, importante realtà imprenditoriale avellinese, partner tecnico di #NonCiFermaNessuno e da sempre attenta alle prospettive formative dei giovani del territorio.

Da un’idea dell’Associazione Marameo, prodotto dalla LAB Production, #NonCiFermaNessuno vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica e il Patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui).