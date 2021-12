Tappa ad Ariano Irpino per la nota criminologa investigativa Roberta Bruzzone Seminario psicologico-criminologico: “Manipolazione affettiva: come riconoscerla e come liberarsene”

Condividi









di Gianni Vigoroso

Si tratta dell'ultimo incontro che si inserisce nel ciclo di appuntamenti promossi dal consiglio delle donne e dal comune di Ariano Irpino...