Premiata ad Avellino la volontaria di Panacea Odv Pamela Doto Quando il volontariato diventa dedizione, impegno e amore per il prossimo

Quando il volontariato diventa dedizione, impegno e amore per il prossimo. Premiata ad Avellino la volontaria arianese dell'associazione Panacea Odv Pamela Doto nell’ambito della manifestazione Donoday 2021 organizzata dal Cesvolab IrpiniaSannio.

La manifestazione si e’ svolta presso l’Hotel de La Ville ed ha visto la partecipazione di oltre 200 associazioni di volontariato delle due province di Avellino e Benevento.

Pamela Doto è stata premiata per il suo costante impegno prestato all'esterno degli istituti scolastici dell’infanzia e delle scuole secondarie di primo grado per assicurare le norme anti Covid-19 in stretta collaborazione con la polizia municipale e il gruppo comunale della protezione civile. Un'opera la sua svolta con grande professionalità, impegno e sacrifici. Volontaria e mamma, si è battuta con tutte le sue forze in difesa dei diritti di suo figlio affetto da autismo contro una burocrazia vergognosa e una scarsa attenzione da parte delle istituzioni preposte. Al suo fianco anche il garante dei disabili in Campania Paolo Colombo.

Ancora un riconoscimento per l’associazione di volontariato Panacea di Ariano Irpino che si è distinta per la lotta alla pandemia Covid-19 sin dai giorni più critici della zona rossa. Un riconoscimento che premia l’impegno di Maria Spina Pratola e di tutti i volontari dell’associazione.