Confagricoltura: 500 alunni di Ariano per il "Progetto Scuole" Presentata l'iniziativa che mira a dare maggiore slancio alle aree interne partendo dai giovani

Saranno più di 500 i ragazzi dei tre istituti comprensivi di Ariano Irpino che parteciperanno al “Progetto Scuole” proposto dalla Confagricoltura di Avellino.

Il progetto, che ha avuto l’adesione convinta e concreta del comune di Ariano Irpino, è stato presentato ieri in una conferenza stampa tenutasi nella giunta del Comune ufitano e a cui hanno preso parte, oltre al sindaco e all’assessora alla cultura e all’istruzione del comune di Ariano Irpino, Enrico Franza e Lucia Monaco, il consigliere comunale Giambattista Capozzi, il direttore di Confagricoltura Avellino, Antonio Caputo e i dirigenti degli Istituti scolastici coinvolti, Marco De Prospo e Tiziana Aragiusto.

Il progetto coinvolgerà i ragazzi degli ultimi anni della scuola primaria e dei primi anni della scuola secondaria di primo grado degli Istituti “G. Lusi”, “P.S. Mancini-Cardito” e “Don L. Milani”. Come ha precisato il direttore Antonio Caputo: “Il progetto educativo, che si svolgerà durante l’anno scolastico 2021-2022, si propone di far conoscere il proprio territorio ai ragazzi attraverso le sue risorse e le sue produzioni, conoscere il cibo e il suo percorso dal campo alla tavola, la sua provenienza dal lavoro dell’uomo e della natura contro un’immagine stereotipata e “industrializzata”, per un’alimentazione sempre più corretta, sana e responsabile.

Inoltre - ha continuato Caputo - si propone di accrescere la cultura e il rispetto per la natura, le sue risorse e il lavoro agricolo. E per fare ciò occorre partire dai ragazzi, sin da piccoli. Il ruolo di un’organizzazione professionale agricola, qual è Confagricoltura, è anche quello di svolgere questa opera educativa, interfacciandosi e dialogando con mondi che solo apparentemente sembrano distanti dal settore agricolo”, ha concluso Caputo.

I percorsi didattici che saranno attivati riguardano il ciclo dell’acqua, del miele e del latte, risorse e prodotti ben presenti sul territorio interessato.

La metodologia utilizzata è quella “esperienziale” che prevede un coinvolgimento diretto del ragazzo nel conoscere e interiorizzare il ciclo produttivo proposto, con lezioni in aula guidati da esperti agricoltori e allevatori e una visita didattica finale in azienda agricola in cui sperimenteranno direttamente “dal vivo” quanto presentato in aula. I dirigenti scolastici hanno sposato sin da subito la proposta di Confagricoltura, perché oggi la scuola ha l’esigenza di aprirsi all’esterno e di porre i ragazzi maggiormente a contatto con l’esperienza viva sul territorio e con la realtà quotidiana.

Il Comune di Ariano Irpino, con il sindaco Franza e l’assessora Monaco, si è espresso sin da subito a favore della proposta di Confagricoltura Avellino, dicendosi certi che il progetto proposto sarà sicuramente un’occasione ulteriore ed importante di crescita per i ragazzi del Comune. “Tutto ciò che va in direzione della conoscenza e riscoperta del nostro territorio e delle attività che su di esso insistono, non può che trovare il favore e la condivisione di questa amministrazione, che sarà sempre aperta ad iniziative del genere”. Ha aggiunto il Sindaco Franza: “Per una cittadina come la nostra che ha origini agricole e nel quale ancora molte sono le attività riconducibili direttamente o indirettamente all’agricoltura, offrire una tale opportunità educativa e formativa è senza dubbio da raccomandare”.