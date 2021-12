Il covid uccide ancora in Irpinia: anziana stroncata dal virus ad Ariano Ieri al Moscati un'altra vittima

Il covid uccide ancora in Irpinia. Secondo decesso in poche ore in provincia di Avellino. La scorsa notte è morta nell'area covid dell'ospedale Frangipane di Ariano Irpino un 86enne del Tricolle. L'anziana era affetta da altre comorbilità, era vaccinata in attesa della terza dose. Ieri un altro decesso al Moscati di Avellino. A perdere la vita nella rianimazione dell'ospedale di Avellino era stato un 84 di Rotondi, affetto da altre patologie. 7 i morti a dicembre. La giornata di ieri e` stata nera per l’Irpinia. Dal bollettino dell’Asl sono emersi 127 contagi complessivi in provincia. Sono venuti fuori dall’esame di 1.253 tamponi. Il tasso d’incidenza s’attesta al 10,1%. Nelle 24 ore precedenti era al 15,74%, ma con un numero di test ridotto come avviene solitamente a ridosso del fine settimana.