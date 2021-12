Covid, esplode il contagio: 118 casi. Allerta ad Ariano, Avellino e Montoro Numeri a due cifre in molto comuni per i nuovi casi accertati

Esplode il contagio da Covid in Irpinia. Numeri a 3 cifre per i nuovi contagi preoccupano gli amministratori locali, costretti a fare fronte all'emergenza pandemica. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.291 tamponi effettuati sono risultate positive al Covid 118 persone. Tre i comuni dove si registrano più casi: Ariano, Montoro e Avellino. Ecco i dati comune per comune:

- 11, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 2, residenti nel comune di Atripalda;

- 4, residenti nel comune di Avella;

- 15, residenti nel comune di Avellino;

- 2, residenti nel comune di Baiano;

- 1, residente nel comune di Bonito;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 1, residente nel comune di Caposele;

- 2, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 2, residenti nel comune di Forino;

- 3, residenti nel comune di Gesualdo;

- 2, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Lacedonia;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 1, residente nel comune di Manocalzati;

- 2, residenti nel comune di Marzano di Nola;

- 4, residenti nel comune di Mercogliano;

- 1, residente nel comune di Montaguto;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 2, residente nel comune di Montella;

- 1, residente nel comune di Montemarano;

- 2, residenti nel comune di Montemiletto;

- 14, residente nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 2, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 2, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Pietrastornina;

- 3, residenti nel comune di Prata PU;

- 3, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 2, residenti nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Serino;

- 2, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 2, residenti nel comune di Taurano;

- 2, residenti nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Vallata.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.