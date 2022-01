Guardia Nazionale Ambientale: Giuseppe Cocca, dirigente provinciale di Avellino Un incarico importante e prestigioso, maturato sul campo per il responsabile del team arianese

Le Guardie Nazionali Ambientali ripartono da Giuseppe Cocca, nominato all'unanimità in questo 2022 appena cominciato, dirigente provinciale di Avellino. Un incarico importante e prestigioso, maturato sul campo, grazie all'impegno profuso sul territorio da Ariano Irpino ai comuni limitrofi, Melito, Mirabella e tanti altri, in difesa dell'ambiente, nella lotta al randagismo e maltrattamento animali.

Non si contano nel corso del 2021 gli interventi effettuati in Valle Ufita. Ad Ariano in più occasioni si è operato anche in sinergia con la polizia di stato grazie alla sensibilità del vice questore Maria Felicia Salerno. Un'associazione che andrebbe rivalutata in questo 2022 ancora di più dall'amministrazione comunale, così come ha fatto il comune di Melito Irpino per la sua importante opera.

L'investitura di Giuseppe Cocca è avvenuta a Polla, alla presenza del dirigente generale Alberto Raggi e Alessia Angeli in occasione del saluto di fine anno. Presente il l'attivissimo dirigente interregionale centro sud Antonello D'Acunto e i volontari.

A Cocca dunque il compito dopo un anno di attività proficua, di continuare a svolgere questa importante opera, insieme alla sua squadra che sta crescendo sempre più con nuovi iscritti anche dai comuni limitrofi.