Paura per un incendio a Mugnano del Cardinale, salvata un'anziana Intervenute due squadre di vigili del fuoco

Paura a Mugnano del Cardinale in via Roma per un incendio che ha interessato due locali al piano terra di un edificio. Due le squadre inviate dalla sala operativa del Comando di via Zigarelli, le quali hanno spento le fiamme che interessavano materiale vario, mettendo in sicurezza la struttura. Nessuna conseguenza per una anziana donna presente ai piani superiori.