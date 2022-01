Al Moscati torna la Befana di solidarietà dei Vigili del Fuoco Domani l'iniziativa benefica al reparto di Pediatria

L’attenzione verso il mondo dell’infanzia ha da sempre contraddistinto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Pertanto, anche quest’anno, per la undicesima volta consecutiva, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e l'UNICEF, in occasione della festività dell’Epifania, domani sei gennaio, porteranno regali e dolciumi ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Purtroppo per le norme anti COVID non si potrà accedere ai reparti come gli altri anni, e quindi la befana arriverà dal cielo sull’autoscala dei “Pompieri” e consegnerà alle ore 9.30 sul balcone posto dal lato posteriore dell’ospedale, i doni ai medici che provvederanno alla distribuzione.

L’iniziativa, si prefigge lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità della città di Avellino.