Covid, a Montemiletto il sindaco chiede screening su tutto il territorio La richiesta avanzata all'Asl

Covid. A Montemiletto il sindaco Massimiliano Minichiello ha annunciato di aver avanzato all'Asl di Avellino una richiesta di screening territoriale sull'intera popolazione del suo paese. "Tenuto conto dell’evolversi dell’emergenza e dell’andamento dei contagi che si stanno registrando in queste ultime settimane, fenomeno che interessa, purtroppo, anche la nostra comunità, e’ stato richiesto all’Asl uno screening territoriale, con tamponi da effettuarsi anche in modalità drive-in, per valutare la presenza del Covid-19 sul territorio di Montemiletto, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus".