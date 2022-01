Befana in pediatria: emozioni e gioia al Moscati con i vigili del fuoco L'evento stamattina

Oggi sei gennaio, giorno dell'Epifania, per la undicesima volta consecutiva, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco e l'UNICEF, hanno portato regali e dolciumi ai bambini del reparto Pediatria dell’Ospedale “Moscati” di Avellino. Purtroppo per le norme anti COVID non si è potuto accedere ai reparti come gli altri anni, e quindi la befana è arrivata dal cielo sull’autoscala dei “Pompieri” e ha consegnato i doni ai medici che hanno provveduto alla distribuzione ai piccoli presenti nel reparto. Scambio di cordialità tra il Comandante Mario Bellizzi e la presidente della sezione UNICEF di Avellino Amalia Benevento.

L’iniziativa, si è prefissa lo scopo di alleviare il disagio dei piccoli degenti del nostro ospedale, ma anche di solidarizzare con i loro genitori e con l’intera comunità della città di Avellino.