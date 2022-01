Covid, medico positivo al Moscati. Contagi, allerta a Montoro dopo le feste I dati. Ricoveri in aumento

Covid, contagi in rapido aumento e spunta il caso di un altro medico positivo al Moscati Dopo il caso dei due primari un altro camice biaco è stato contagiato nell'ospedale avllinese. E aumentano i ricoveri. Attaulmente nelle aree covid sono ricoverati 27 pazienti, 4 in terapia intensiva e 22 in degenza ordinaria. 684 i contagi. Allerta rossa a Avellino dove i positivi sono 124 nelle ultime ore e a Montoro dove i contagi rendicontati sono 59 solo nella giornata di ieri. Complici i ritrovi familiari delle feste, il contagio è esploso in tutta la provincia. Ma a Montoro la situazione è particolarmente delicata. Oggi ci sarà un summit tra tutti i sindaci per valutare il tema del ritorno a scuola di lunedì e dei trasporti. Servono misure ad hoc. Molti sindaci stanno valutando screening di massa per provare a fermare il virus. Succede a Santa Lucia di Serino dove domani si terrà l'iniziativa messa in campo dal sindaco Boccia e vicesindaco Delle Grazie in sinergia con l'amministrazione. Stamane intanto parola al prefetto Spena per valutare il piano rientro tra i banchi, mentre è attesissima la diretta del Governatore De Luca del pomeriggio per conoscere eventuali nuovi provvedimenti regionali, per contenere la diffusione del virus.