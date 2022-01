Santobono pieno, sos dal Moscati: 8 bimbi covid in 10 giorni. "Vaccini subito" La dottoressa Marsella: solo il vaccino ferma il virus. Ospedali pediatrici napoletani pieni

Ospedale Santobono pieno, sos dal Moscati di Avellino. Aumentano i casi di bambini contagiati dal coronavirus e gli esperti invitano i genitori a far vaccinare contro il covid i più piccoli. 22mila gli under 11 da immunizzare ma ad oggi sono solo 3mila i vaccinati in Irpinia.

Otto i casi di piccoli in condizioni critiche arrivati al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Giuseppe Moscati in soli dieci giorni. “Siamo preoccupati – ammette la dirigente medica dell’Uo di pediatria del Moscati, Maria Marsella, in occasione della Befana in Pediatria dei Vigili del fuoco intervistata dai giornalisti a margine dell'evento -. In soli dieci giorni abbiamo fatto fronte ad una emergenza pediatrica notevole. Da Napoli tra Santobono e Policlinico arrivano notizie poco confortanti. Il Santobono è pieno e il Policlinico viaggia su numeri elevati di ricoveri. I piccoli arrivati da noi in alcuni casi sono stati mandati nei due presidi Napoletani dedicati alle cure pediatriche e in altri casi sono potuti tornare a casa. Ma preoccupa il tasso di incidenza dei contagi tra i più piccoli”. Per l’esperta risulta fondamentale il vaccino. “I più piccoli tra i 5 e 11 anni devono vaccinarsi subito. E’ l’unica arma che abbiamo contro il covid”. Intanto sui 22mila circa bimbi tra i 5 e e 11 anni solo 3mila si sono vaccinati, mentre il covid è scatenato tra i vari comuni.

In Irpinia ieri su 2699 tamponi effettuati sono risultate positive 684 persone. I casi più allarmanti nel capoluogo con 124 contagi, a Montoro 59, a Cervinara 34, a Lauro 23, a Cervinara 29, a Solofra 26 e a Grottaminarda 20, 23 ad Atripalda, 16 ad Avella, 15 a Monteforte, 9 a Baiano e 8 ad Avella. Solo per citare i comuni con più casi.