Manocalzati e Aiello, nel weekend screening sulla popolazione scolastica Presso la biblioteca comunale. Per garantire un rientro in sicurezza

A Manocalzati sabato 8 e domenica 9 Gennaio 2022, presso la biblioteca comunale (ex casa comunale) dalle ore 8:30 alle ore 13:00 ci sarà lo screening gratuito della popolazione scolastica per garantire un rientro a scuola più sicuro. Verranno effettuati tamponi antigenici per tutti gli alunni dai 3 ai 13 anni.

Anche l’Amministrazione Comunale ha organizzato il rientro a scuola in sicurezza, in vista dell’apertura del 10 gennaio 2022. Nella giornata di domenica 9 gennaio 2022 ci sarà lo screening della popolazione scolastica (alunni, insegnanti, personale amministrativo ed ATA) attraverso un tampone rapido naso-faringeo gratuito e volontario. Nel pomeriggio di domani 8 gennaio 2022 si renderà noto il calendario con le convocazioni.

"Garantiremo un ritorno tra i banchi in totale sicurezza - dichiara il Sindaco Sebastiano Gaeta - con un importante intervento che tempestivamente ci permetterà di monitorare lo stato di salute di chi frequenta gli ambienti scolastici, dopo il lungo periodo delle festività natalizie.