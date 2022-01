Covid, muore 90enne ad Ariano: è la sesta vittima in 7 giorni in Irpinia Ancora un decesso, contagio scatenato

Si torna a morire di covid in Irpinia. E' morto ad Ariano un 90enne sesta vittima del virus nei primi sette giorni dell'anno. L'anziano è morto nel reparto di terapia intensiva dell’area covid del Frangipane di Ariano. Si tratta di un 90enne di Sant’Angelo all’Esca. Aumentano i ricoveri 38 i malati ospedalizzati tra Moscati e Frangipane. 6307 i vaccini inoculati ieri ed è corsa contro il tempo per fermare il virus. Il governatore Vincenzo De Luca intanto ha prorogato la chiusura delle scuole per medie ed elementari.

"E' irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza". Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb ha annunciato da lunedi in Campania non riapriranno le scuole medie ed elementari mentre resteranno aperti gli istituti superiori. Ad ore la decisione sarà ratificata dall'unità di crisi. Al momento ci sono circa 19mila studenti nella fascia di età 0-19 anni positivi al covid nella nostra regione. Solo il 10 per cento dei bambini tra i 5 e gli 11 anni hanno fatto il vaccino. "Useremo queste tre settimane per mettere in piedi una vasta e capillare campagna di vaccinazione per i bambini - ha aggiunto il Governatore".