26 milioni per la piattaforma logistica, Gambacorta: "Passo in avanti notevole" L'avvio degli interventi inseriti nel Pnrr è previsto entro il 31 dicembre 2023

"Un'occasione straordinaria, un passo in avanti notevole e di grande rilevanza per lo sviluppo delle aree interne, la valle ufita e Ariano Irpino in modo particolare." Definisce così il consigliere speciale del Ministro Mara Carfagna, ex presidente della provincia di Avellino ed ex sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta la straordinaria notizia relativa al finanziamento di 630 milioni di euro a sostegno delle zone economiche speciali del mezzogiorno.

"Il soggetto attuatore, è naturalmente rete ferroviaria italiana. 26 milioni andranno alla piattaforma logistica di Valle Ufita, al fine di poter realizzare intorno alla stazione Hirpinia, nel territorio di Santa Sofia ad Ariano Irpino, un'area da infrastrutturare con la presenza di nuove imprese." Un lavoro silenzioso e concreto quello di Gambacorta.

Da sottolineare il grande impegno della ministra Mara Carfagna. L'avvio degli interventi inseriti nel Pnrr è previsto entro il 31 dicembre 2023, durata tre anni circa, quando dovrebbe diventare realtà in questo territorio, il passaggio del primo treno dell’alta capacità Napoli-Bari. Un'opera tanto attesa che segnerà la rinascita delle aree interne.