Covid in Irpinia, al Frangipane muore 80enne di Salerno Leggera frenata dei contagi: oggi 356 nuovi casi su 2511 tamponi

Presso l’Area Covid del Frangipane di Ariano Irpino sono ricoverati 12 pazienti, di cui 9 in degenza ordinaria, 2 in Sub intensiva e 1 in Terapia Intensiva. Nella notte è deceduta una 80enne di Salerno, ricoverata in Terapia Intensiva. Nel frattempo, su 2511 tamponi effettuati sono risultate positive 356 persone:

- 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 17, residenti nel comune di Atripalda;

- 21, residenti nel comune di Avella;

- 64, residenti nel comune di Avellino;

- 5, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bisaccia;

- 1, residente nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 1, residente nel comune di Candida;

- 3, residenti nel comune di Caposele;

- 5, residenti nel comune di Carife;

- 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

- 1, residente nel comune di Castelfranci;

- 3, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 7, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 4, residenti nel comune di Gesualdo;

- 10, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 3, residenti nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lacedonia;

- 5, residenti nel comune di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Lioni;

- 1, residente nel comune di Luogosano;

- 6, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 12, residenti nel comune di Mercogliano;

- 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 5, residenti nel comune di Montefalcione;

- 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 4, residenti nel comune di Montefredane;

- 5, residenti nel comune di Montemiletto;

- 26, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra de Sanctis;

- 10, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo;

- 4, residenti nel comune di Pietradefusi;

- 1, residente nel comune di Pratola Serra;

- 6, residenti nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 7, residenti nel comune di Rotondi;

- 4, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

- 2, residenti nel comune di San Nicola Baronia;

- 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

- 3, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 5, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

- 3, residenti nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 5, residenti nel comune di Scampitella;

- 3, residenti nel comune di Senerchia;

- 6, residenti nel comune di Serino;

- 4, residenti nel comune di Sirignano;

- 5, residenti nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Sperone;

- 1, residente nel comune di Sturno;

- 5, residenti nel comune di Taurano;

- 1, residente nel comune di Teora;

- 2, residenti nel comune di Torella dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Torrioni;

- 1, residente nel comune di Trevico;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 11, residenti nel comune di Vallata;

- 1, residente nel comune di Vallesaccarda;

- 6, residenti nel comune di Venticano;

- 9, residenti nel comune di Volturara Irpina;

- 2, residenti nel comune di Zungoli.