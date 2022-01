Irpinia in bianco: nevica anche ad Avellino. Allerta fino a domani Comuni innevati. Risveglio incantato a Montevergine e sul Laceno. Sindaci in allerta

Nevica da ore in Irpinia. Le previsioni annunciate sono confermate da una abbondante nevicata che in queste ore sta interessando molte zone della provincia. Dalle prime ore del giorno fiocchi bianchi anche ad Avellino, nel capoluogo. Diversi centimetri di neve al suolo si registrano nei comuni in alta quota dall'Alta Irpinia alla Valle Ufita, passando per i paesi della fascia del Partenio. Nevica intensamente a Mercogliano, Summonte Ospedaletto e nei comuni della zona pedemontana del monte. Nessun disagio ad ora si registra per la circolazione stradale su Autostrada A16 e Ofantina. Ma le precipitazioni andranno intensificandosi nelle prossime ore e gli agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco predicano cautela invitando gli automobilisti a spostarsi con veicoli muniti di pneumatici da neve o con catene montate, e solo se necessario. Nevica in tutta la provincia.

Intanto l'allerta meteo continua fino alle 8 domani, di martedì 11 gennaio.

"Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici:

- Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche.

- Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

- Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio

- gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani, in relazione alle singole tipologie di rischio connesso agli eventi naturali previsti nonché di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.

Si raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo su veicoli dotati di pneumatici da neve.?

?Si ricorda che il codice colore riguarda solo il rischio idrogeologico connesso a piogge e temporali: in questo caso è verde poiché l'allerta non è relativa alle precipitazioni piovose".