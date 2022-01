Covid e contagi, allerta in Irpinia: Mascherina e green pass: multe e controlli Chiudono altri negozi nel capoluogo. Il coronavirus avanza in tutta la provincia

Il Covid avanza e i sindaci emanano ordinanze restrittive per fermare la corsa del coronavirus in irpinia. Minilockdown a Calitri e niente Festa del Maio a Mugnano del Cardinale. Stretta e controlli su green pass e utilizzo delle mascherine. Lo stesso Governatore De Luca venerdì in diretta aveva invitato i sindaci e forze dell'ordine ad intensificare i controlli sul rispetto della normativa anti contagio. Nei primi sette giorni dell'anno sono state verificate 6.513 persone. 30 persone sono state multate per il mancato rispetto della normativa sulla certificazione verde e 112 perchè non indossavano la mascherina. 19 gli esercenti multati per non aver fatto rispettato la normativa sul green pass. Nel capoluogo chiudono altri negozi per i contagi. L’Irpinia è tra le 32 province italiane dove la variante Omicron corre più veloce. La provincia di Avellino si attesta tra le prime dieci, secondo uno studio del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).

A Calitri il sindaco Michele Di Maio anticipa la chiusura degli esercizi pubblici. Fino al 30 gennaio per «le attivita` di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti) e` consentita l’apertura dalle 6 alle 18,30; obbligo di chiusura al pubblico alle 18,30 con la precisazione che solo i ristoranti, le pizzerie, pub, bar, pasticcerie, gelaterie e similari potranno svolgere la loro attivita` fino alle 22, ma unicamente su ordinazione, consegna a domicilio o asporto», spiega l’ordinanza del primo cittadino. Stop anche al mercato settimanale. A Grottaminarda chiusi il cimitero, i parchi, il mercato del lunedi`, i mercatini, le palestre e le scuole di ballo. L’amministrazione comunale di Mugnano del Cardinale deve ferma la tradizionale Festa del Maio.

Altri 356 casi di covid annunciati dall'Asl su 2.511 tamponi esaminati. Il tasso d’incidenza e` al 14,18%, contro il 21,1% delle 24 ore precedenti. Negli ospedali di Avellino e Ariano Irpino sono decedute altre due persone: una 67enne di San Nicola la Strada, nel presidio del Tricolle e un’anziana di 80 anni di Salerno. Crescono ancora i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati ci sono 35 pazienti, al Frangipane risultano 12 pazienti.