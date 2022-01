Covid e neve: scuole chiuse. Stop anche alle superiori in molti comuni irpini Ecco dove i sindaci hanno fermato le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado

Scuole chiuse in Irpinia per l'emergenza covid e l'allerta meteo. Se a Lioni e ad Ariano anche le scuole superiori oggi restano chiuse per le precipitazioni nevose e il netto peggioramento meteo previsto per le prossime ore, i comuni di Cervinara, Lacedonia, Lioni, Montella e Vallata si aggiungono all’elenco dei paesi in cui i sindaci chiudono le scuole di ogni ordine e grado per l'emergenza covid e contagi a raffica. Niente lezioni in presenza a Cervinara fino al 15 gennaio. Ad Avellino si terranno le lezioni in presenza alle superiori. Il sindaco Gianluca Festa non ha emanato alcun provvedimento di stop alle lezioni in presenza per licei ed istituti superiori. Scelta diversa a Cervinara dove l'escalation di contagi ha imposto misure straordinarie di contenimento del rischio. “L’aumento esponenziale della curva dei contagi non mostra purtroppo segnali di contrazione – spiega il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua - I dati estratti dalla Piattaforma Regionale Sinfonia relativi alla settimana tra il 27 dicembre e il 2 gennaio ci consegnano per il Comune di Cervinara un’incidenza dei nuovi positivi del 25,53% che è superiore al doppio di quello della Regione Campania, mediamente intorno al 10,12%. In questo contesto, caratterizzato dall’elevata incidenza e dalla circolazione della variante Omicron, si rende necessario continuare con le misure restrittive per ridurre il rischio di ulteriori contagi ed adottarne altre che impongono sacrifici anche ai ragazzi pure duramente interessati da questa ondata, come si ricava sempre dai dati della Piattaforma Regionale. Fermo quanto disposto con ordinanza regionale, si impone di rafforzare le misure di prevenzione del rischio all’interno della comunità scolastica, anche di quella di secondo grado». Ad Ariano Irpino e Lioni i rispettivi sindaci Enrico Franza e Yuri Gioino, hanno disposto anche le chiusure per la giornata di oggi degli istituti superiori di secondo grado (le altre sono ferme per l’ordinanza del governatore De Luca). Nel comune guidato da Gioino lo stop proseguirà ancora fino al 19 gennaio a causa dell’emergenza sanitaria, ma ci sarà la didattica a distanza. A Lioni ed Ariano Irpino, dunque, la decisione di fermare la scuola per oggi a causa del maltempo. Franza sottolinea che il provvedimento riguarda “anche tutto il personale” in servizio nei nelle scuole del tricolle. Stop fino al 19 gennaio a Lioni. Oggi per il rischio di nevicate e gelate, da domani per l’emergenza sanitaria. Si tornerà tra i banchi nelle scuole superiori di Montella, Sant’Angelo dei Lombardi e Vallata solo dopo il 22 gennaio, come stabilito dai sindaci. Il loro collega di Lacedonia, Antonio Di Conza, ha predisposto la sospensione delle lezioni in presenza fino al 29 gennaio.